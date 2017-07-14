Жителю Рязанской области, давшему ложные показания, не удалось ввести суд в заблуждение

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Захаровского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание).

В 2016 году Михайловский районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению гражданина в совершении убийства. В ходе судебного заседания 58-летний житель Захаровского района отказался от данных им на предварительном следствии показаний в качестве свидетеля, уличающих подсудимого в совершении преступления. Чтобы помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности он сказал на суде, что не был очевидцем случившегося. Однако его показания были расценены как недостоверные, и подозреваемому не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. На основании собранных по уголовному делу доказательств суд вынес его знакомому обвинительный приговор.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области