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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Жителю Рязанской области, давшему ложные показания, не удалось ввести суд в заблуждение

11:06 / Общество

Михайловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Захаровского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложное показание).

В 2016 году Михайловский районный суд рассматривал уголовное дело по обвинению гражданина в совершении убийства. В ходе судебного заседания 58-летний житель Захаровского района отказался от данных им на предварительном следствии показаний в качестве свидетеля, уличающих подсудимого в совершении преступления. Чтобы помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности он сказал на суде, что не был очевидцем случившегося. Однако его показания были расценены как недостоверные, и подозреваемому не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. На основании собранных по уголовному делу доказательств суд вынес его знакомому обвинительный приговор.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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