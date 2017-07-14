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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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За дачу ложных показаний жительница Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела

10:46 / Общество

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Сасово, подозреваемой в даче заведомо ложных показаний, возбуждено Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области.

В феврале текущего года женщина в ходе судебного заседания по уголовному делу по обвинению двух ее знакомых в совершении кражи, была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Однако все равно женщина в качестве свидетеля умышленно дала суду ложные показания – якобы ей неизвестно о том, что подсудимые договаривались о совершении кражи.

После вступления судебного приговора в законную силу, жительница г. Сасово сама стала фигуранткой уголовного дела. Расследование продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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