За дачу ложных показаний жительница Рязанской области стала фигуранткой уголовного дела

Уголовное дело в отношении 33-летней жительницы города Сасово, подозреваемой в даче заведомо ложных показаний, возбуждено Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по области.

В феврале текущего года женщина в ходе судебного заседания по уголовному делу по обвинению двух ее знакомых в совершении кражи, была предупреждена об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Однако все равно женщина в качестве свидетеля умышленно дала суду ложные показания – якобы ей неизвестно о том, что подсудимые договаривались о совершении кражи.

После вступления судебного приговора в законную силу, жительница г. Сасово сама стала фигуранткой уголовного дела. Расследование продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области