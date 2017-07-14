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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Полицейские задержали жителя Рязанской области, который пообедал за чужой счет

11:32 / Общество

В полицию обратился 54-летний житель села Спирино Клепиковского района и сообщил, что неизвестные взломали дверь его дома. Выяснилось, что похищено 9500 рублей, продукты питания и спиртосодержащая продукция.

Сотрудники полиции опросили соседей пострадавшего, но свидетелей преступления найти не удалось. По оперативной информации полицейским стало известно, что один из неработающих жителей села, собрав компанию знакомых, шумно отмечает какой-то праздник.

Стражи правопорядка разыскали 29-летнего местного жителя и установили его причастность к краже.

Как выяснили сотрудники полиции, ранее судимый за алогичное преступление молодой человек узнал, что хозяин работает на ферме и не бывает дома до вечера. В обеденное время мужчина взломал замок входной двери и проник внутрь. Осмотревшись, злоумышленник решил не отказывать себе в плотном обеде и крепком алкоголе за чужой счет. Уничтожив все продуктовые запасы, он нашел флакон одеколона, который также употребил внутрь. Позже в кармане брюк хозяина дома мужчина нашел 9 500 рублей и забрал их с собой.

На похищенные деньги злоумышленник решил угостить друзей, приобрел алкогольную продукцию и продукты питания.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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