За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения

По информации сайта регионального УМВД России, за минувшие сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 7 получили травмы. В области произошло 30 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 7180 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.