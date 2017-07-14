По информации сайта регионального УМВД России, за минувшие сутки произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и 7 получили травмы. В области произошло 30 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 7180 нарушений правил дорожного движения, задержали 7 водителей в состоянии опьянения.
За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения
11:57 13.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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