Сегодня в Рязанской области пройдет профоперация «Пропустите «маячки»

Она направлена на пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей, не уступающих проезд транспортным средствам, двигающимся с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами.

В первую очередь инспекторы ГИБДД области будут выявлять нарушителей, которые не предоставили преимущества на дороге спецтранспорту (Скорая помощь, Полиция, МЧС) при проезде перекрестков, при перестроении спецтранспорта в полосу, в которой следует водитель, при выполнении спецтранспортом маневров поворота, разворота и в других случаях.

Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы и двигающегося с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Ответственность за непредставление преимущества в движении спецтранспорта предусмотрена ч.2 ст.12.17 КоАП РФ – водителю грозит штраф в размере 500 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, сообщает сайт регионального УМВД России.