Рязанские полицейские изъяли у уроженца Средней Азии 280 граммов марихуаны

Оперативникам уголовного розыска стало известно, что 50-летний житель поселка Октябрьский Михайловского района – уроженец Средней Азии, – занимаясь ремонтными работами, выезжает в другие населенные пункты региона и возвращается домой с наркотиками.

После того, как мужчина в очередной раз вернулся домой, полицейские произвели в его квартире санкционированное судом обследование. Была обнаружена марихуана массой 280 граммов.

В настоящее время выясняется, где и с какой целью злоумышленник приобрел наркотик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Проводится расследование, сообщает сайт регионального УМВД России.