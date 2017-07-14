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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Рязанские полицейские изъяли у уроженца Средней Азии 280 граммов марихуаны

12:17 / Общество

Оперативникам уголовного розыска стало известно, что 50-летний житель поселка Октябрьский Михайловского района – уроженец Средней Азии, – занимаясь ремонтными работами, выезжает в другие населенные пункты региона и возвращается домой с наркотиками.

После того, как мужчина в очередной раз вернулся домой, полицейские произвели в его квартире санкционированное судом обследование. Была обнаружена марихуана массой 280 граммов.

В настоящее время выясняется, где и с какой целью злоумышленник приобрел наркотик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Проводится расследование, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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