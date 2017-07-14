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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязани продолжают ремонтировать дороги ночью

12:23 / Актуально

На сегодня в разной стадии дорожно-ремонтных работ находится 15 объектов улично-дорожной сети Рязани. Из них на 5 участках подрядчики продолжают устройство элементов дорожной инфраструктуры, на остальных ведут строительно-монтажные работы. Во избежание заторов на Первомайском проспекте, как и на других улицах с высокой среднесуточной интенсивностью движения, укладка асфальтобетонного покрытия и другие дорожные работы организуются в ночное время суток, сообщает сайт администрации Рязани.

Кроме Первомайского проспекта, основные ремонтные работы продолжаются на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова и 6-ой Линии. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина проводится установка элементов дорожной инфраструктуры.

С 10 по 12 июля на шести участках улиц Березовая, Весенняя, Дачная, Дзержинского, Костычева и Пушкина выполнена заделка выбоин асфальтобетонного покрытия на общей площади 121 кв. м.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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