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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Рязанские судебные приставы взыскивают родительские долги

12:34 / Общество

Судебные приставы-исполнители ОСП по Рязани и Рязанскому району регионального УФССП провели очередной рейд по адресам неплательщиков алиментов. В отношении 4 должников были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде обязательных работ (в двух случаях – на 80 часов).

В отношении одного неплательщика алиментов был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 17.14 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В 3 случаях исполнительные производства окончены отзывом исполнительных листов взыскателями, одно производство окончено в связи с примирением сторон.

В ходе рейда были установлены места работы 3 должников по алиментам. Копии исполнительных документов направлены в организации для удержания задолженности из заработной платы, сообщает сайт регионального УФССП России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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