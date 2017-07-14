В Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 200 человек

Вчера социальный автопоезд «Забота и здоровье» работал в д.Важная Шацкого района

В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 205 человек, из них 5 детей. Пациентам было дано 367 консультаций, из них 6 – детям, двое взрослых получили направление на госпитализацию, 13 взрослых – на дальнейшее обследование.

18 июля автопоезд отправится в п. Лашма Касимовского района, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.