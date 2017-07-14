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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязанской области врачи социального автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более 200 человек

12:38 / Здоровье
Вчера социальный автопоезд «Забота и здоровье» работал в д.Важная Шацкого района

В состав автопоезда вошли специалисты ведущих медицинских организаций области, представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда РФ.

Во время выезда врачи осмотрели 205 человек, из них 5 детей. Пациентам было дано 367 консультаций, из них 6 – детям, двое взрослых получили направление на госпитализацию, 13 взрослых – на дальнейшее обследование.

18 июля автопоезд отправится в п. Лашма Касимовского района, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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