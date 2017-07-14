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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В рязанском лагере «Солнечный» юные герои учатся не только бороться за победу, но и уважать соперников

12:50 / Общество

319 девчонок и мальчишек отдыхают в «Солнечном» во второй смене. Ее основная идея – «сделай лучше, узнай больше, живи ярче».

Смена «Остров героев» построена по принципу сплочения группы незнакомых детей в настоящую команду. Юных героев учат не только дружить и бороться за победу, но и уважать соперников и извлекать уроки из честных проигрышей. Система соревнований основана на захватывающей легенде и позволяет каждой команде почувствовать вкус борьбы за победу, сообщает сайт регионального министерства образования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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