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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Недолго «катался» по Рязани пьяный угонщик

14:20 / Происшествия
Нарушителя задержали полицейские

В полицию обратился 29-летний рязанец, который сообщил, что на улице Соколовской у него угнали автомобиль «Ауди-80». Выяснилось, что незнакомец неожиданно обратился к водителю с претензиями, вызвал его из салона, применил силу и угнал автомобиль.

Ориентировка на розыск угнанного автомобиля была немедленно передана всем полицейским патрулям и экипажам ДПС, курсирующим в Рязани. Был введен оперативный план «Перехват». Через пятнадцать минут наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на улице Черновицкой заметил автомобиль, похожий на разыскиваемый. Автопатруль начал преследование, мужчина за рулем «Ауди-80» пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в припаркованный у тротуара грузовик.

Полицейские задержали 30-летнего рязанца, который был за рулем угнанного автомобиля. Сотрудники полиции установили, что задержанный был нетрезв.

По словам злоумышленника, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, конфликт возник из-за девушки – пассажирки автомобиля «Ауди-80». Нетрезвый мужчина приревновал водителя машины к своей знакомой, нанес несколько ударов незнакомцу, угнал автомобиль и вскоре был задержан постовыми полицейскими.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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