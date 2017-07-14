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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Золотых знаков ГТО удостоены 967 жителей Рязанской области

14:32 / Здоровье
Соответствующие приказы подписаны министром спорта РФ Павлом Колобковым

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется по Указу Президента РФ В.В. Путина. В настоящее время во всех 29 муниципальных образованиях области успешно действуют Центры тестирования ГТО. Испытания проходят школьники, студенты, взрослые. С начала реализации проекта в 2015 году нормативы выполнили 7214 рязанцев, из них 2783 человека – на золотой знак отличия.

В этом году тестирование ГТО проводилось в рамках спортивных фестивалей, спартакиад и других массовых мероприятий. В их числе областной Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», Зимний фестиваль ГТО, Спартакиада трудящихся Рязанской области, Областной день здоровья и спорта, Лыжня России.

По словам главы рязанского региона Николая Любимова, необходимо активно привлекать население к регулярным занятиям физкультурой и спортом. «В 14 районах ФОКов еще нет, и мы будем работать над тем, чтобы они там появились и эффективно работали», – сказал Николай Любимов. Он также отметил, что для обеспечения людей возможностями для занятий, кроме ФОКов, необходимо задействовать спортивную инфраструктуру местных школ, создавать спортивные площадки во дворах.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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