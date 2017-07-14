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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Рязанские огнеборцы состязались в пожарно-прикладных видах спорта

14:38 / Спорт
Рязанские огнеборцы состязались в пожарно-прикладных видах спорта

Вчера в манеже пожарного и спасательного спорта ГУ МЧС России по области прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту среди подразделений Главного управления.

Более 30 огнеборцев состязались в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни и в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями. Свои команды представили Рязанская областная противопожарно-спасательная служба, 1-ый отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Рязанской области (договорной), а также пожарно-спасательные части Рязани.

По итогам дисциплины «Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни» первыми стали огнеборцы ПСЧ-4, второй результат у пожарных ПСЧ-3. Третье место завоевали работники 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Рязанской области (договорной).

Лучшей в дисциплине «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» стала команда 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Рязанской области (договорной), второй результат у работников Рязанской областной противопожарно-спасательной службы, третьими стали огнеборцы ПСЧ-3.

В общекомандном зачете на первом месте пожарные 1-го отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Рязанской области (договорной), на втором – огнеборцы ПСЧ-3, третье место поделили команды Рязанской областной противопожарно-спасательной службы и ПЧС-4.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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