Руководителей рязанских ресторанов и гостиниц ждут на фестивале кулинарного искусства

Как сообщает сайт регионального министерства экономического развития и торговли, в рамках фестиваля 25 июля в 12-00 часов в туристическом комплексе «В некотором царстве» состоится семинар-практикум «Превосходный сервис как конкурентное преимущество» с участием именитого профессионального тренера и коучера Hospitality Training Institute Анеты Коробкиной.

К участию приглашаются руководители и владельцы ресторанов, гостиниц и туристических комплексов города Рязани и области. Участие в семинаре бесплатное. Регистрация участников будет осуществляться с 11.30.

Заявки ( с указанием Ф.И.О., контактного телефона, должности и наименования предприятия) принимаются на адрес электронной почты ptm@mineconom.rzn.ru или по телефону (4912) 27-08-11, 21-58-91 не позднее 19 июля.

Кроме того, в рамках фестиваля будет проводиться конкурс по созданию торта «Рязанский».

Заявки на участие в этом состязании можно отправлять до 21 июля.