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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Несовершеннолетняя рязанка попыталась продать через Интернет наркотики

15:09 / Общество
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Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1999 года рождения. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3, п. «г» ч. 4 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

В апреле текущего года девушка через Интернет пыталась забрать из «закладки» у одного из домов по улице Новослободской города Рязани 25 полимерных пакетиков, содержащих наркотическое средство. Также с использованием сети Интернет и «закладок» она совершила незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Противоправные действия несовершеннолетней пресекли сотрудники полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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