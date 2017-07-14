За оскорбление присяжных заседателей жителю Рязанской области осужденному за тяжкие преступления предъявлено очередное обвинение

Московским межрайонным следственным отделом Рязани следственного управления Следственного комитета РФ по области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Скопина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

В декабре 2016 года уголовное дело по обвинению молодого человека в убийстве двух лиц и незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия было направлено органами предварительного следствия в областной суд. Там оно рассматривалось по существу с участием присяжных заседателей. В мае текущего года подсудимый находился в зале судебного заседания. На почве возникшей неприязни к присяжным заседателям из-за оглашенного в отношении него обвинительного вердикта, в присутствии участников уголовного судопроизводства он публично высказался нецензурными и оскорбительными словами в адрес присяжных заседателей. Тем самым мужчина проявил неуважение к суду.

В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчине предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области