14:09 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
136

На территории Рязани не завершено строительство 109 многоквартирных жилых домов

15:20 / Актуально
На территории Рязани не завершено строительство 109 многоквартирных жилых домов

Управление капитального строительства администрации города обнародовало реестр незавершенных строительством многоквартирных жилых домов и их застройщиков. В перечень включены объекты тех застройщиков города, у которых в ближайшие месяцы завершается срок действия разрешения на строительство, а также те, кто получил это разрешение недавно.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок действия разрешения на строительство может быть продлен на основании заявления застройщика. Также застройщик имеет право обратиться за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию раньше заявленного срока.

Реестр публикуется с целью информирования граждан, уже заключивших договора долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья о строящихся многоквартирных домах на территории города.

Источник: сайт администрации города Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани продолжают ремонтировать дороги ночью

Сегодня в Рязанской области пройдет профоперация «Пропустите «маячки»

В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области впервые победила в соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Динамо»
17:19
РНПК приняла участие в проекте «Чистые пруды Рязани»
17:17
Рязанские управленцы прослушали лекцию президента МШУ «Сколково»
16:33
В Рязани создают «Вишневый сад», в селе Глядково – «Солнечный город»
16:20
После проведенного рязанскими судебными приставами Дня единого приема граждан, должники погасили задолженность в 500 тысяч рублей
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы