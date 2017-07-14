С работой Академии ФСИН России в Рязани познакомились представители министерства юстиции Азербайджанской Республики

Члены делегации – начальник отдела бухгалтерии Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики Джамалов Чингиз Джалал оглы и старший инспектор управления кадров Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики Самедов Ингилаб Газанфар оглы встретились со слушателями спецкурса Института академии.

Они поговорили об условиях учебы и проживания, вещевом и медицинском обеспечении, соблюдении дисциплины, прохождении практики и обсудили ряд других вопросов.

Специалистов для стран ближнего зарубежья готовят на базе академии с 1988 года. В 2007 году набор иностранных слушателей значительно увеличился. В настоящее время в академии по очной и заочной формам обучения проходят подготовку более 130 иностранных слушателей – граждан Азербайджанской Республики, сообщает сайт Академии ФСИН.