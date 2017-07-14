В Рязанской области стремятся эффективно поддерживать местные инициативы

Выступая на пленарном заседании областной научно-практической конференции «Поддержка местных инициатив. Проекты, реализуемые в 2017 году», глава региона Николай Любимов подчеркнул, что местную инициативу муниципальным властям нужно поддерживать и при ее формировании, и при реализации. Главы районов и поселений должны быть заинтересованы в эффективном общественном контроле: самим им на достаточно больших территориях и при обилии осуществляемых проектов за всем не удастся уследить. В этом году получили государственную поддержку местные инициативы в 30 муниципальных образованиях. Общественный контроль за реализацией этих проектов, по словам Любимова, это именно то, что нам позволит исправлять недочеты, которые иногда допускают подрядчики. Сама программа заслуживает в дальнейшем еще большей поддержки, область обязана ее сделать ежегодной и выделять из бюджета гораздо больше средств на ее реализацию. «Если люди пошли на софинансирование проекта, если они сами проявили инициативу, то я уверен, что они плохо сделать его не дадут, – отметил Николай Любимов. – И самое главное, отношение потом к введенным в эксплуатацию объектам будет хозяйским, бережным: люди будут сами следить за порядком там, не допускать вандализма». В программу включены в этом году проекты, касающиеся и благоустройства, и дорожного хозяйства, и возведения спортивных объектов, и водоснабжения, и многого другого. Люди в регионе сами выбирают, что всего важнее для их деревни, поселения, города, района. По словам Любимова, содействие таким инициативам стимулирует население активнее участвовать в местном самоуправлении, работает на развитие территорий в целом.

В работе научно-практической конференции приняли участи представитель Всемирного банка Сергей Гридин, вице-губернатор Сергей Филимонов, руководители министерств и ведомств региона, муниципальных органов власти.