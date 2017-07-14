В День села в Новопанском Михайловского района Рязанской области вспоминали и защитниках Отечества

В Новопанском установлен памятник 122 сельчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны. В 2017 году этот список пополнился найденными поисковиками именами Василия Закромина (погиб на Курской дуге), Алексея Полякова (погиб под Смоленском), Петра Лепешкина (погиб в Норвегии). Новопанское – родина Героя Советского Союза Сергея Ниловского – генерал-майора артиллерии, командовавшего в первые годы войны всеми установками «БЭМ-13» (Катюша).

После торжественной части было застолье с вкусной домашней едой, узбекским пловом и румяными пшеничными пирогами. Рыбаки приготовили пропахшую дымком уху из выловленной речной рыбы, местные деревенские лезгины наварили шурпу и нажарили шашлык из молодой баранины. Гуляли всем селом до глубокой ночи. Казачий ансамбль исполнял популярные песни восьмидесятых годов, бабули пустились в пляс. Михайловские журналисты (ТВ и газета), разумеется, были в гуще событий и долго не уезжали, разделяя с сельчанами праздничное веселье.