Рязанские полицейские встретились с представителями ТСЖ

В Управлении энергетики и коммунального хозяйства администрации Рязани состоялась встреча руководства отдела МВД России по Октябрьскому району, участковых уполномоченных полиции, представителей префектуры района, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Встреча проводилось с целью укрепления доверия общественности к полиции, налаживания постоянного и эффективного взаимодействия для обеспечения безопасности рязанцев.

На встрече выступили заместители начальника отдела МВД России по Октябрьскому району Роман Сашин и Сергей Пучков. Они рассказали о складывающейся оперативной обстановке и о том, насколько важно участие представителей ТСЖ в деятельности полиции по обеспечению общественного порядка. Именно эти люди, хорошо знающие жильцов, ситуацию в конкретном доме или дворе, могут оказать действенную помощь в профилактике и пресечении самых разнообразных правонарушений, донести до жителей информацию, как не стать жертвой преступников. Присутствующие могли непосредственно познакомиться с участковыми уполномоченными полиции и взять их контакты.

На встрече обсуждались вопросы профилактики мошенничеств, квартирных краж, хищений велосипедов, торговли суррогатным алкоголем, незаконного распространения наркотиков, нарушений миграционного законодательства и многое другое. Представители ТСЖ сообщили полицейским о проблемных ситуациях и передали конкретные сведения, представляющие оперативный интерес.

Руководители отдела полиции заверили граждан, что ни одно их обращение не останется без внимания. Подобные встречи будут проводиться регулярно, сообщает сайт регионального УМВД России.