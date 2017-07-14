14:10 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
107

Рязанские полицейские встретились с представителями ТСЖ

16:13 / Общество

В Управлении энергетики и коммунального хозяйства администрации Рязани состоялась встреча руководства отдела МВД России по Октябрьскому району, участковых уполномоченных полиции, представителей префектуры района, управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Встреча проводилось с целью укрепления доверия общественности к полиции, налаживания постоянного и эффективного взаимодействия для обеспечения безопасности рязанцев.

На встрече выступили заместители начальника отдела МВД России по Октябрьскому району Роман Сашин и Сергей Пучков. Они рассказали о складывающейся оперативной обстановке и о том, насколько важно участие представителей ТСЖ в деятельности полиции по обеспечению общественного порядка. Именно эти люди, хорошо знающие жильцов, ситуацию в конкретном доме или дворе, могут оказать действенную помощь в профилактике и пресечении самых разнообразных правонарушений, донести до жителей информацию, как не стать жертвой преступников. Присутствующие могли непосредственно познакомиться с участковыми уполномоченными полиции и взять их контакты.

На встрече обсуждались вопросы профилактики мошенничеств, квартирных краж, хищений велосипедов, торговли суррогатным алкоголем, незаконного распространения наркотиков, нарушений миграционного законодательства и многое другое. Представители ТСЖ сообщили полицейским о проблемных ситуациях и передали конкретные сведения, представляющие оперативный интерес.

Руководители отдела полиции заверили граждан, что ни одно их обращение не останется без внимания. Подобные встречи будут проводиться регулярно, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В День села в Новопанском Михайловского района Рязанской области вспоминали и защитниках Отечества

С работой Академии ФСИН России в Рязани познакомились представители министерства юстиции Азербайджанской Республики

В Рязани началась подготовка к проведению Недели высокой моды

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области впервые победила в соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Динамо»
17:19
РНПК приняла участие в проекте «Чистые пруды Рязани»
17:17
Рязанские управленцы прослушали лекцию президента МШУ «Сколково»
16:33
В Рязани создают «Вишневый сад», в селе Глядково – «Солнечный город»
16:20
После проведенного рязанскими судебными приставами Дня единого приема граждан, должники погасили задолженность в 500 тысяч рублей
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы