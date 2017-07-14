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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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После проведенного рязанскими судебными приставами Дня единого приема граждан, должники погасили задолженность в 500 тысяч рублей

16:20 / Актуально

Вчера в День единого приема граждан, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов Рязанской области — главный судебный пристав Рязанской области Ольга Божимова провела личный прием. Кроме того, людей принимали заместители руководителя регионального УФССП России, начальники отделов аппарата Управления, начальники отделов – старшие судебные приставы городских и районных отделов судебных приставов Управления и их заместители.

Всего в этот день было принято 84 человека, из них 6 – решали свою проблему с главным судебным приставом области. К руководителю Управления обратились как взыскатели, так и должники. При этом большая часть обращения была связана с вопросами, касающимися порядка начисления и удержания денежных средств. Граждане интересовались ходом исполнительных производств, перспективой их окончания и совершаемыми исполнительными действиями.

В результате проведения «Дня единого приема граждан» структурными подразделениями УФССП России по области окончено фактическим исполнением 29 исполнительных производств, должниками была погашена задолженность на сумму более 500 тысяч рублей, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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