В Рязани создают «Вишневый сад», в селе Глядково – «Солнечный город»

На областной научно-практической конференции «Поддержка местных инициатив. Проекты, реализуемые в 2017 году», открывшейся сегодня в Рязани, в гостиничном комплексе «Старый город», были приведены такие цифры. В областную конкурсную комиссию поступило 50 заявок из муниципальных образований, из них 30 – были одобрены. Проекты реализуются на условиях софинансирования. На соответствующие субсидии, по словам министра по делам территориальных образований и общественных объединений Антона Астафьева, из областного и федерального бюджетов выделено 7,5 миллиона рублей. Это чуть более половины стоимости всех 30 проектов. Вклады населения колебались от 7,5 тысячи рублей, направленных на строительство небольшой детской площадки в Бобровинском сельском поселении кораблинского района, до 145 тысяч рублей, пошедших на установку хоккейной коробки в Ленинском сельском поселении Старожиловского района. По условиям конкурса население обязано вносить средства в размере не менее 10 процентов от стоимости проекта. Но в сасовском селе Глядково жители на строительство спортивного комплекса «Солнечный город», собрали – 20 процентов, В Ленинском сельском поселении Старожиловского района – и того больше.

Конкурсный отбор прошел и проект «Вишневый сад» комитета Шереметьево-Песоченского ТОС города Рязани стоимостью 500 тысяч рублей. Он включает в себя обустройство детской площадки, комплекса уличных тренажеров и установку символического вишневого дерева, выполненного местными мастерами по ковке. По предложению инициаторов вокруг этой территории будет разбит молодой вишневый сад.