Рязанские управленцы прослушали лекцию президента МШУ «Сколково»

В Рязани перед руководителями региональных и муниципальных органов власти выступил с лекцией Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково». Лекция называлась просто «Я: 2.0». Она была посвящена обучению управленцев в течение всей жизни, их работе с собой, повышению личной эффективности.

Предваряя выступление Андрея Шаронова, глава региона Николай Любимов отметил, беседуя с журналистами, что сегодняшняя ситуация в стране и в мире сложна, быстро меняется, порой непредсказуема, но и в этих условиях управленцам нужно развиваться, меняться к лучшему, учиться слушать людей, использовать новые научные инструменты. В регионе началась и продолжится практика корпоративного обучения с приглашением лучших специалистов, экспертов, таких, как Андрей Владимирович Шаронов.

Какими основными качествами должны обладать сегодняшние управленцы? Отвечая на этот вопрос, Андрей Шаронов сказал: «Это открытость к новому, включая то, что человек не боится говорить о своих собственных слабостях (такой разговор – признак силы, уверенность в том, что это не помешает его отношениям с людьми и не ущемит его авторитет). Это жадность до внедрения нового, интерес к такому внедрению. Ну и конечно же – это профессионализм. Это терпимость к окружающим да и к себе тоже (в нашей национальной культуре есть традиция себя стегать по каждому поводу, но ошибки – часть человеческой природы, с ними нужно жить)».