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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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РНПК приняла участие в проекте «Чистые пруды Рязани»

17:19 / Экология
Молодые специалисты АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» присоединились к городской акции по очистке территории пруда в микрорайоне поселка Южный
РНПК приняла участие в проекте «Чистые пруды Рязани»

Мероприятие прошло в рамках социального проекта «Чистые пруды Рязани», стартовавшего сразу на нескольких площадках города. От бытового мусора и поросли расчищено одно из любимых мест жителей Железнодорожного района.

Акция по очистке территории пруда стала очередным мероприятием завода, приуроченным к Году экологии в России. С начала 2017 года заводчане неоднократно участвовали в работах по благоустройству и санитарной очистке города. В ходе городского месячника по весенней уборке Рязани силами работников благоустроена улица Весенняя. В рамках Всероссийского дня посадки леса в посёлке Турлатово Рязанского района высадили 300 саженцев сосны и березы, отгородив зеленой изгородью поселок от автотрассы. Предприятие ведет большую работу по экологическому просвещению школьников. В июне молодые специалисты завода приняли участие в очистке прибрежной территории и дна Борковского карьера. В рамках благотворительности завод оказал помощь Окскому государственному природному биосферному заповеднику на закупку беспилотных летательных аппаратов, необходимых для охраны территории заповедника. Накануне Дня города предприятие запустит экологическую акцию «День чистого города», в рамках которой пройдет масштабная уборка Новопавловского парка на улице Шевченко, закончится акция традиционным подарков – большим концертом с участием звезд российской эстрады на площади Победы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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