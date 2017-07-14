Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области впервые победила в соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Динамо»

Сегодня на стадионе «Спартак» прошел финал турнира по мини-футболу Спартакиады областной организации «Динамо» по физкультурно-массовым и служебно-прикладным видам спорта. В соревновании принимали участие 10 команд различных силовых ведомств Рязани и их учебных заведений.

В финальном матче встретились команды Главного управления МЧС России по Рязанской области и Управления МВД России по Рязанской области.

В финальной игре обе команды показали хорошее мастерство. Однако в основное время ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. Исход матча определился в серии пенальти, в которых огнеборцы оказались точнее.

Команда Главного управления МЧС России по области всегда показывала хорошую игру и часто была в тройки лидеров, но победителем стала впервые, сообщает сайт ведомства.