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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области впервые победила в соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Динамо»

17:50 / Спорт
Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области впервые победила в соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Динамо»

Сегодня на стадионе «Спартак» прошел финал турнира по мини-футболу Спартакиады областной организации «Динамо» по физкультурно-массовым и служебно-прикладным видам спорта. В соревновании принимали участие 10 команд различных силовых ведомств Рязани и их учебных заведений.

В финальном матче встретились команды Главного управления МЧС России по Рязанской области и Управления МВД России по Рязанской области.

В финальной игре обе команды показали хорошее мастерство. Однако в основное время ни одна из команд так и не смогла поразить ворота соперника. Исход матча определился в серии пенальти, в которых огнеборцы оказались точнее.

Команда Главного управления МЧС России по области всегда показывала хорошую игру и часто была в тройки лидеров, но победителем стала впервые, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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