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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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В Рязани по ряду адресу на два дня отключат электроэнергию

18:02 / Актуально

По информации сайта администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 17 и 18 июля с 10.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия по следующим адресам: ул. Колупановка д. 1, д. 7, д. 7а, ул. Бугровка, д. с 1 по 26, ул. Сережина гора, д. с 5 по 29, д. с 35 по 45 (нечетная сторона), д. с 14 по 24 (четная сторона), ул. Сережин переулок, д. с 1 по 18, д. 24.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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