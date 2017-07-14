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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Сотрудники УИС Рязанской области успешно выступили на соревнованиях по плаванию в Астрахани

18:17 / Спорт

Сотрудники УИС региона приняли участие в соревнованиях по плаванию среди территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России, которые проходили на базе УФСИН России по Астраханской области и заняли общекомандное восьмое место.

В составе нашей сборной приняли участие лейтенант внутренней службы Дмитрий Денисов – инспектор отдела безопасности ИК-5; сержант внутренней службы Антон Кобелев – младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2; майор внутренней службы Елена Мартынова – начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-5; майор внутренней службы Денис Сырцов – начальник филиала УИИ по Клепиковскому району и капитан внутренней службы Светлана Черкасова – старший инструктор группы по боевой и специальной подготовки отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-1.

Мужчины успешно преодолели следующие дистанции – 50 метров вольный стиль, 50 м брасс, 50 м баттерфляй, 50 м на спине, 100 м вольный стиль, 200 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание, заплыв в форме (50 м вольный стиль), спасение на воде.

Достойные результаты в вольном стиле показал Антон Кобелев. Он занял третье призовое место в заплыве в форме и седьмое в заплыве на 50 метров.

Для женщин были установлены такие же дистанции, как и для сильного пола, за исключением двух последних, сообщает сайт УФСИН России по Рязанской области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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