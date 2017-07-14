Рязанским предпринимателям рассказали о результатах надзорных проверок

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований законов, касающихся проверок частного бизнеса, прошли в управления Роспотребнадзора по региону. Руководитель надзорного ведомства Лариса Сараева отчиталась о статистике и деталях проведения проверок, в особенности предприятий общепита и образовательных учреждений. Отмечен рост сознательности предпринимателей в вопросах знания собственных прав и обязанностей. Но вместе с тем плановые проверки продолжают стабильно выявлять в среднем 8,1 нарушения на одно юридическое лицо, что является довольно высоким показателем.