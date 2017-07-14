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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Глава региона Николай Любимов встретился с депутатами-единороссами Рязанской городской Думы

18:22 / Власть

Врио губернатора Николай Любимов принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской гордуме. Это первая встреча главы региона с народными избранниками представительного органа власти областного центра. Обращаясь к депутатам, Николай Любимов отметил, что для него такие встречи очень важны, поскольку они позволяют понять, что волнует рязанцев. По мнению врио губернатора, депутатам следует как можно больше общаться с жителями своих округов, в том числе через систему ТОСов, которых в Рязани более полусотни.

В ходе встречи депутаты задали Николаю Любимову интересующие вопросы. В частности, речь шла о необходимости пересмотра программы капитального ремонта многоквартирных домов. Комментируя эту проблему, глава региона сказал, что возможность вносить коррективы в программу капремонта с учетом мнения собственников квартир, обязательно должна быть. И поручения соответствующим органам региональной власти будут даны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 июля 2017 года
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