Пожарные из Старожиловского района Рязанской области представили свои технические разработки

В рабочем поселке Старожилово в рамках проекта «Пожарная безопасность – дело общее» прошел межрайонный семинар-практикум с членами добровольных пожарных дружин сельских поселений. Проект был инициирован коллективом пожарной части № 45.

В семинаре приняли участие глава администрации Старожиловского района Александр Татарников, начальник пожарной части № 45 Виктор Бирюков, главы поселений, руководители предприятий и добровольных пожарных подразделений.

Виктор Бирюков рассказал о работе, которая проводится на территории района по развитию пожарного добровольчества. Для более оперативного реагирования в поселениях района создано 7 подразделений добровольной пожарной охраны и 6 добровольных пожарных команд общей численностью 217 человек, на вооружение которых передано 6 пожарных автомобилей.

Но, к сожалению, далеко не все городские и сельские поселения могут купить и содержать пожарный автомобиль. Поэтому для оснащения добровольцев был разработан пожарный прицеп, который условно назвали «Старожиловский Огнеборец». Его работа вместе с другими разработками была продемонстрирована во время показательных занятий.

На учебной площадке была представлена работа конных добровольных пожарных патрулей, созданных на базе конезавода. Они могут самостоятельно потушить небольшое возгорание и при необходимости позвать на помощь.

Были продемонстрированы способы тушения пожара обычными пожарными стволами и доработанными огнеборцами стволами-пробойниками, а также способы тушения горящих зерновых культур.

Один из вариантов предупреждения распространения пожаров – создание минерализованных полос. Работники пожарной части создали недорогое простое приспособление для этих целей из подручных материалов. Устройство не только удаляет прошлогоднюю растительность, но и выравнивает почву. Эти нехитрые на первый взгляд приспособления при правильном применении позволяют в разы снизить количество пожаров и используются для их ликвидации в кратчайшие сроки.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области