Любящий взгляд и точная рука

Творчество белорусского живописца Василия Пешкуна знают во многих странах

Импрессионизм многогранен, и впечатление, пойманное от общения с природой, можно выразить очень объемно и свежо. На стенах галереи «Переулок Счастья» – скромные, но такие милые сердцу виды городских улочек, лесов и полей. Издали они кажутся плоскими, но вблизи оживают и затягивают. Эти творения принадлежат художнику из Беларуси Василию Пешкуну, чьи работы оценил и президент страны Александр Лукашенко.

Василий родился в Гомеле в 1978 году и учился в местной художественной школе, а уже в 1997 году стал участвовать в городских и районных выставках. В 1999 году живописец был награжден Президентской стипендией и затем поступил в Белорусскую Академию искусств, а в 2005 году стал членом Союза художников страны. Знак мирового признания импрессиониста – медаль «Талант и призвание» Международного фонда Мира и Согласия. Картины Василия Пешкуна находятся в музее современного русского искусства в Джерси-Сити (США), белорусском посольстве в Будапеште (Венгрия), а также в частных коллекциях в России, США, Израиле, Японии, Италии, Франции, Финляндии.

«Он работает очень быстро, по первому впечатлению – заканчивает картины в тот же день», – отметила организатор выставки Кира Рязанова. Она также рассказала, что Василий – член творческой семьи. Его жена Анна Силивончик и дочь Мария также пишут картины. К 17 годам Мария успела принять участие более чем в 15 выставках, а в этом году поступила в Академию искусств, как когда-то ее отец. А самое удивительное – семья Василия любит устраивать театральные постановки! Сейчас они гастролируют в Санкт-Петербурге со своими кукольными спектаклями. Сюжет, образы героев, декорации, сами куклы – все это семья Василия делает сама. На сцене они выступают вчетвером: Анна, Василий, Мария и ее подруга.

Несмотря на обилие дел, Василий Пешкун также проводит мастер-классы по живописи – как онлайн, так и в реальной жизни. «Занятие длится 24 минуты. Василий выбирает самые привычные пейзажи белорусских деревень, а затем просто и естественно объясняет, как это нарисовать», – поделилась посетительница выставки. И, глядя на картины художника, понимаешь, почему непритязательные пейзажи наполняются такой силой. Его взгляд на мир помогает увидеть красоту и глубину окружающего мира, а творения напоминают о тесной связи природы и человека. Выставка в галерее дизайна «Переулок счастья» продлится до 6 августа.

Елизавета Балашова

Репродукции с официального сайта Василия Пешкуна peshkun.com