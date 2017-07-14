23:41 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
56

Тайные тропы

00:01 / Встречи с природой
Для одних они – проза жизни, для других – поэзия бытия
Тайные тропы

Как-то в лесу за селом Борисково я увлекся собиранием клюквы и в азарте не заметил, как заблудился. Выбраться мне помогли две местные тетушки, повстречавшиеся на клюквенном болоте. «Вон за той сушиной есть тропка, она приведет к селу», – показали они на синюю стену леса, где возвышался сухой остов кряжистой сосны. Видимый издалека, он служит сборщикам клюквы ориентиром. И действительно, благодаря указанной стежке из заболоченного леса я выбрался довольно быстро. В селе узнал: здешние жители предпочитают пользоваться не дорогами, а петляющими меж болот тропками. Дороги тут по большей части песчаные, сыпучие, ходить по ним ужасно тяжело, а в понижениях они разбиты лесовозами настолько, что и на машинах не всегда проедешь – увязнешь в грязи. То ли дело проторенные ходоками тропинки – идешь посуху и наслаждаешься природой.

Помнится, в нашем шацком селе Лесном-Ялтунове тоже отдавали предпочтение стежкам. Они позволяли не только спрямлять путь, но легко и быстро добираться до нужного места хоть пешком, хоть на велосипеде. К примеру, на сенокос в урочище Чатава селяне отправлялись по «битой» тропинке, берущей начало за околицей у опушки леса. Ее называли «Косовая», потому как от основной дороги она сильно отклонялась в сторону, то есть косила, но пролегая по твердой земле сухих боров, позволяла легко ходить и крутить педали велосипеда. Разумеется, тропинка эта появилась в лесу не случайно. Сельские жители, находясь в кругу нескончаемых дел и забот, в целях экономии времени проложили ее со знаньем дела.

В годы моего детства была у нас и другая «узаконенная» ходоками тропинка в лесу. Пользовались ей те, кто проживал на дальнем краю села. Чтобы отправиться на Собачий Хутор (был тогда такой), находившийся в трех километрах от села, им удобнее было добираться не по уличной дороге, а, спрямив путь по лугу и дойдя до опушки леса, воспользоваться петляющей вдоль торфяного болота торной стежкой. В итоге ходоки «срезали» путь и экономили время. Сегодня этих житейских «магистралей» уже нет. Село изрядно опустело, из-за отсутствия скотины нет теперь и сенокосов, да и Собачий Хутор, где когда-то располагалось лесничество, давно исчез, поэтому тропинки стали не нужны, и они подернулись древесной порослью.

Другое дело, когда жизнь в лесных селениях не только теплится, но и с каждым годом разгорается. Возьмем село Деулино, что в пятидесяти километрах от Рязани. За последние три десятилетия тут число жителей стало увеличиваться. Происходит это за счет новоселов, пожелавших связать свою жизнь с прекрасным уголком природы нашей славной Мещеры. Теперь в округе села проложено столько тропинок, что глаза разбегаются. Одни ведут в соседние селения Картаносово и Поповку, другие – в грибные и ягодные места, коими эти леса изобилуют. Но более всего стежек проторено в сторону знаменитой реки Пры, что несет свои чайного цвета воды по соседству с селом. Их натоптали любители рыбной ловли. Тропинки всюду и все они подобно кровеносным сосудам примыкают к своей главной артерии – реке. Есть тут, конечно, и дороги, они тоже ведут к реке. Особенно много отдыхающих людей бывает летом, когда кроме рыбалки можно загорать, купаться или гулять по берегу с фотоаппаратом в поисках красивого кадра со знаменитой рекой. Все это только подогревает интерес у владельцев машин, приезжающих сюда отовсюду. Это, конечно, хорошо, и в то же время вызывает тревогу за здоровье нашей славной реки. Тут следует призывать к мудрости тех, кто дороги эти прокладывает: они ни в коем лучае не должны примыкать к самой реке. Логичнее было бы оставлять автомобили вдали от ее берегов на обустроенных стоянках, а владельцев машин заставить хотя бы метров пятьсот пройтись пешком по узеньким тропинкам. Только тогда в душе приезжего человека появится волнение от встречи с Прой, которую ценители природы называют жемчужиной Мещеры. Благодаря такой простой житейской мудрости река не будет утопать в бензиновой гари, в кучах пластиковой посуды, в конфетных и сигаретных обертках.

Вблизи областного центра есть еще один прекрасный уголок природы. Он соседствует с поселком Солотча. Тут тоже есть река. Название у нее прозаическое – Старица, то есть старое русло протекающей поодаль реки Солотча. Подступая к поселку со стороны благоухающего от трав обширного луга, Старица умиляет взор и изумляет своей прелестью: чистая, изобилующая родниками вода, цветущие кувшинки, пышные космы изумрудной осоки, отражение прибрежных сосен в глади реки. И есть здесь другая потрясающей красоты достопримечательность – величественные боры из вековых сосен, смотрящихся в речку с высоты берегового склона. Хвойный дух этого очаровательного уголка природы влюбляет в себя всех, кто сколько-нибудь ценит красоту нашего края. Поэтому не случайно, что здесь находятся здравница, дом отдыха, детские лагеря отдыха, спортивные трассы, на которых летом бывает много бегунов, а зимой – лыжников. В последние годы поток туристов здесь только увеличивается. Большинство людей приезжает на машинах, поэтому тут к зонам отдыха подведены шоссейные дороги, построен вместительный корпусной кафетерий, оборудованы стоянки для автомобилей. Оставляя автомобиль «на приколе», кто-то устремляется к столикам кафетерия, кто-то к реке – загорать и купаться, а кто-то – побродить по тропинкам, чтобы полюбоваться местной природой. Тропинок много. И все ведут под своды леса. Тут, гуляя, испытываешь наслаждение от пения соловьев, зябликов и славок, «флейтовых» напевов иволги, стука дятлов, криков соек и дроздов. Они радуют и тешат слух. Особые впечатления оставляют пейзажи с соснами, растущими на склонах оврагов и песчаных холмах, а также потрясающие виды на речку и зеленые просторы лугов, которые проглядывают сквозь силуэты хвойных исполинов. Везде чисто, ухожено, а воздух такой ядреный, что не надышишься...

Есть в наших лесах стежки-дорожки, о существовании которых местные жители предпочитают не распространяться. Был у меня такой случай. Познакомившись с лесником Николаем Герасимовичем Горбачевым из деревни Лопухи, я поинтересовался у него относительно грибных мест. «Что ж, покажу одно хорошее место, где уйма белых грибов, но при условии, что никому не скажешь», – обрадовал он меня. Пообещав, что так и будет, я в условленный день прибыл к леснику с корзиной. Увидав мой инвентарь, он неодобрительно покачал головой и протянул вместительный мешок, дескать, вот что мне потребуется. Точно такой же мешок он захватил и для себя. Помню, мы долго ехали по лесу, прежде чем прибыли куда нужно. Я обратил внимание, как Герасимыч, понукая лошадь, то и дело сворачивал на малоприметные стежки, по которым лошадь с телегой пробиралась с трудом и которые почему-то опять выводили на основную дорогу. Еще я заметил, что мы дважды проезжали по одному и тому же месту. «Нарочно плутает!» – заподозрил я в хитрости лесника. В конце концов, до нужного места мы добрались. Грибов и впрямь было много – наполнили и корзины, и мешки. Видя мой восторг, лесник напомнил о том, чтобы я сохранил место это в тайне. Подстраховываясь, он решил дорогу к дому поменять, дескать, нужно по работе проверить одну делянку: убран ли там мусор после рубки деревьев? Помнится, долго тащились мы по низинному лесу, постоянно объезжая грязевые лужи. Я был уверен, что Герасимыч продолжал хитрить. И это ему удалось: приехав сюда потаясь от лесника, грибное место я не нашел.

В другой раз в придорожных кустах этого леса я заметил небольшой прогал с едва видимой тропкой. Судя по прерванному следу, оставленному от сапог на песчаной обочине, догадался, что кто-то свернул на стежку. Куда же она ведет? Оставив машину у дороги, я юркнул в темноту кустов. Стежка уводила в глубь леса. И каково же было мое удивление, когда на очередном ее повороте повстречал... Герасимыча. Лесник шел навстречу с корзиной, доверху наполненной белыми грибами. Удивился он не меньше. Оказалось, что тропинка вела именно в то самое место, в котором мы собирали грибы и которое лесник хранит в строжайшей тайне. Тогда, чтобы сбить меня с толку, он заехал с другой стороны болота, в чем чистосердечно признался.

Многие грибники держат свои места в тайне. В нашем селе, например, тетка Дарья, по прозвищу Завидуха, выведала, где растут белые грузди и до самой смерти держала это место в секрете. Многие пытались ее выследить, но сделать это так никому и не удалось. Чувствуя за собой «хвост», тетка умело петляла по тропинкам, и преследователи очень скоро теряли ее из виду. Так и умерла она, не выдав таинственного места белых груздей.

А на кордоне Буденовка, который в послевоенные годы существовал примерно в восьми километрах от села Борисково, жил лесник Иван Миронович Макарцов, слывший в округе замечательным охотником.

Отыскав в заболоченном лесу обширный ток, он каждую весну настреливал до полусотни токующих глухарей. Добывать такое количество дичи его заставляла нужда: куда деваться, коль в доме – двенадцать детей. Поэтому о местонахождении тока он никому не говорил. На охоту ходил по известным только ему звериным тропкам, а в местах их пересечения с дорогой, следы за собой аккуратно заметал сосновой веточкой.

Вот такие разные предназначения бывают у лесных тропинок. Для одних людей они не более чем проза жизни, а для других, быть может, – восторженная поэзия бытия.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Что для прогресса нужно?
Любящий взгляд и точная рука
Творчество белорусского живописца Василия Пешкуна знают во многих странах
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
По выбору жителей
В регионе стремятся эффективно поддерживать местные инициативы
Юрий Евстифеев
Общество
О насущном – с народными избранниками
Глава региона Николай Любимов встретился с депутатами-единороссами Рязанской городской Думы
Людмила Иванова
Событие
Учиться, учиться, учиться
Рязанские управленцы прослушали необычную лекцию
Юрий Евстифеев
Событие
Территория общей заботы
В рабочем поселке Лесной Шиловского района стартовал социальный проект «Наш любимый детский парк»
Общество
Неделя глазами экспертов
РВ ТВ
Болоньский процесс
Мещерская узкоколейка связала Рязанcкую область с Индией
Димитрий Соколов
Читатель - газета
И старший друг, и наставник
Читатель - газета
Стартует Третий всероссийский конкурс дневников приемных семей «Наши истории»
Читатель - газета
Нужна помощь
Актуально
На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд. рублей в год
Россияне смогут бесплатно переобучиться в интернете
Актуально
Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»
Известный российский тренер – о выступлении национальной команды на домашнем международном турнире и грядущем старте нового сезона чемпионата страны
Культурная среда
Дом окнами в будущее
Погибающий архитектурный памятник получил вторую жизнь благодаря инвесторам
Людмила Иванова
Собеседник
Стихи Есенина – за Великой китайской стеной
Как относятся к поэтическому творчеству нашего земляка в Поднебесной?
Люди дела
Потенциал земли
Михаил Скрипников
Спорт
Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков
В Спасске считают, что развитию спорта будет способствовать поддержка предпринимателей
Вячеслав Астафьев
Спорт
Школа резерва
Почему спорт стал популярен у сельских мальчишек и девчонок
Спорт
Тамбовские дуплеты
Рязанские волейболисты-«пляжники» оформили два дубля турниров ЦФО – золотой и бронзовый
Культура
Кружево северных историй
В Рязанском кремле открылась выставка холмогорской резьбы по кости
Татьяна Клемешева
Общество
Посторонним вход запрещен
Карточным мошенникам ужесточат наказание
Наши новости
Встреча на Красной площади
Дочь фотожурналиста Михаила Савина получила в подарок книгу «К штыку приравняли перо»
Ирина Сизова
Наши новости
Центральная пресса о Рязани и области
Ищу маму
Ищу маму
Путевой лист
Широким фронтом
В разной стадии дорожного ремонта находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
УАЗ отзывает автомобили
Автосервис в удобное для водителей время придется посетить владельцам 70 тысяч «патриотов», «пикапов» и «карго», выпущенных с января 2014 года
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Владельца «пробьют» по базе
Полис ОСАГО больше не нужно предъявлять при постановке автомобиля на учет
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Дорожные правила – для всех одни
Как ездят по рязанским дорогам иностранные водители
Вячеслав Астафьев
Без барьеров
Мы вместе
В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых помогают детям с нарушениями зрения
Без барьеров
Учимся жить
Дело ради пользы, здоровья и удовольствия
Общество
Сыграйте песню, ребята!
Можно сказать и так: «Сплетите нам русский узор»
Татьяна Банникова
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Что для прогресса нужно?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы