На витке популярности

Спортивные таланты надо раскрывать в детском возрасте

О контактах международного гроссмейстера, одного из лучших детских тренеров России Дмитрия Крявкина с рязанскими спортсменами наша газета уже писала. Предлагаем вниманию читателей интервью с ним, взятое в преддверии Международного дня шахмат.

– Сначала давайте поговорим с вами о нашем городе. Вы неоднократно посещали Рязань. Какое у вас впечатление?

Д.К. – Я искренний болельщик рязанского гроссмейстера Дмитрия Андрейкина. Мне импонирует его подход к шахматам и жизни, его профессионализм, поэтому я с большим удовольствием посещал ваш город, общался с Андрейкиным и другими шахматистами.

Надеюсь, у шахматной Рязани все впереди, главное – надо делать упор на работу с молодежью.

– Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе. С какого возраста вы научились играть в шахматы?

Д.К. – Я начал играть в шахматы с раннего детства, но параллельно увлекался Восточной игрой «ГО», в которой выигрывал чемпионат России. То есть сначала шахматы были на втором месте. Но потом секция по игре «ГО» в Ростове-на-Дону, где я жил, закрылась, и я усердно занялся шахматами.

– Кто были ваши тренеры по шахматам, которые помогли вам добиться успехов в спорте?

Д.К. – Большая роль в моем становлении принадлежит известному арбитру Владимиру Макиенко и международному мастеру Александру Захарову.

– Как вы считаете, нужны ли шахматы в школах как обязательный предмет? Если да, то почему?

Д.К. – Сейчас этот вид спорта в России переживает очередной виток популярности. Попечительский совет Российской шахматной федерации возглавляет большой любитель игры, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Наша любимая игра вернулась на экраны телевизоров.

Большую работу по внедрению шахмат в детские образовательные учреждения осуществляет Российская шахматная федерация во главе с Андреем Филатовым. Так что логично не упускать время для еще большей популяризации этого вида спорта. Я обеими руками за шахматы в школе!

– Какие лично у вас спортивные достижения?

Д.К. – Я выигрывал опен- турниры в Дели и Нови-Саде в 2010 году.

Неоднократно становился призером в финальных турнирах Кубка России и высшей лиге чемпионата страны по шахматам.

Был чемпионом сразу трех федеральных округов: Южного, Уральского и Северо-Кавказского. В 2015 году был признан одним из лучших детских тренеров России. Какие еще достижения? Я серебряный призер чемпионата России по блицу в составе команды «Малахит» в 2016 году.

– Дмитрий, какие у вас спортивные планы?

Д.К. – В ближайшем будущем планирую сыграть в шахматных турнирах в Латвии и Санкт-Петербурге.

– А увлекаетесь ли вы каким-либо видом спорта, кроме шахмат?

Д.К. – Да, я с удовольствием играю в настольный теннис, добился в нем второго разряда, но это было давно. Сейчас играю просто для себя.

– Кто из шахматистов для вас всех авторитетнее?

Д.К. – Это, безусловно, Петр Свидлер. Я впервые его увидел в детстве в Ростовской области, где проходил командный чемпионат России по шахматам, меня поразило то, что он делал ходы практически мгновенно, почти не тратя время на обдумывание. На меня Свидлер произвел такое большое впечатление, что я укрепился в мысли стать профессиональным шахматистом.

– Кто-нибудь из вашей семьи увлекается шахматами?

Д.К. – Да, моя жена – Елена Томилова. Она международный мастер по шахматам, неоднократный призер и победитель турниров различного уровня.

– И последний вопрос. В советские времена чуть ли не в каждом дворе собирались жители и играли в шахматы, шашки, домино и прочие игры. По вашему мнению, если все это вернуть, поможет ли это выявить талантливых ребят?

Д.К. – Я надеюсь, что на волне нынешнего бума шахмат в нашей стране вырастут новые чемпионы. В том числе и при дворовых состязаниях можно раскрыть первоначальный потенциал ребенка. Буду очень рад, если последователи Дмитрия Андрейкина найдутся в Рязани!