Турнирная хроника

В «Золотых куполах» прошел очередной этап II городской межнациональной Спартакиады «Дружим народами». На этот раз представители национальных общественных объединений, организаций и землячеств города Рязани соревновались за шахматной доской. Всего было 9 команд.

Турнир объединил шахматистов различных возрастных категорий – от 7 до 82 лет – и разных квалификаций – от любителя до мастера спорта.

По итогам соревнований в личном зачете первое место занял представитель команды областной общественной организации «Армянское духовно-культурное общество «Луйс» Арсений Балашов. Второе место – Борис Бородянский. Третье место – П. Гас.

Среди женщин лучшей стала Людмила Хуршудова. В командном турнире победила областная общественная организация «Армянское духовно-культурное общество «Луйс». В состав этой самой юной команды входили Максим Нуждин, Арсений Балашов, Оганес Матосян. Второе место присуждено «Маккаби». Третьей стала команда «Дворец молодежи».

***

В Орле завершился международный фестиваль «Славянские корни». В детском шахматном турнире рязанская команда «Антей» в составе Ивана Чуклина, Михаила Челебаева, Александра Макеева, Ангелины Устинович, набрав в 9 турах 22,5 очка, заняла 5 место. В личном зачете также 5 место (из 104 участников турнира) занял Иван Чуклин, набравший 7 очков из 9. В рейтинговом турнире рязанцы Владимир Савоськин и Станислава Смалева набрали по 3 очка из 7, Вероника Смалева – 1,5 очка.