Что для прогресса нужно?

По решению ФИДЕ, 20 июля во всем мире отмечается Международный день шахмат. В преддверии этого праздника мы решили обратиться к рязанцам с вопросом: «Что бы вы пожелали для развития этого вида спорта в регионе?»

Вот что они ответили:

Дмитрий Андрейкин,

международный гроссмейстер:

– Желаю любителям нашей игры здоровья, ясности ума и бодрости духа! Перспективной молодежи – дальнейшего прогресса!

Владимир Савоськин,

тренер по шахматам, Ряжск:

– Я хотел бы пожелать создания для юных дарований давно обещанной шахматной школы Андрейкина. Школы для талантов существуют во многих регионах. Хотелось бы также, чтобы в Рязани был большой вместительный шахматный клуб, в котором проходили бы соревнования.

Николай Горшков,

шахматный тренер, Рязань:

– Что я могу пожелать? Прежде всего, всем спорт­сменам крепкого здоровья. Ну а рязанским шахматам – крупного фестиваля, каким был в свое время турнир «Есенинская Русь». Как-то обидно: во многих областях крупные фестивали есть, а у нас нет, и нам приходится ко всем ездить в гости!

Игорь Чернов,

любитель:

– Искренне желаю ценить и умножать любовь к шахматам. Передавать от старшего поколения к младшему величайшее сочетание спорта, логики, науки и искусства, присутствующее в этой игре. Ведь с самых древних времен было замечено, что умение правильно владеть шахматными фигурами развивает не только память, но и придает способность выдерживать длительные физические и психические нагрузки. Желаю учиться, развиваться и совершенствоваться с каждым днем в этом крайне непростом и древнем занятии – игре в ­шахматы!

Олег Алешин,

чемпион области, международный мастер:

– Необходимо наконец-то открыть школу Дмитрия Андрейкина. Нужно проводить побольше крупных турниров, детских и взрослых, в нашем регионе.

Петр Седов,

любитель:

– Очень хотелось бы, чтобы турнир по шахматам на кубок губернатора Рязанской области провели все-таки в следующем году. Все шахматисты его так ждут!