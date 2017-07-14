Сыграйте песню, ребята!

Можно сказать и так: «Сплетите нам русский узор»

В этом году победителем областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стал руководитель ансамбля народной песни «Русские узоры» Рязанского городского Дворца детского творчества Вячеслав Кузнецов.

Конкурсы такого рода («Учитель года», «Воспитатель года») оценивают новизну и глубину педагогической концепции, степень педагогического мастерства, давая педагогу мало возможностей показать практические результаты. Будь иначе, членов жюри могли бы порадовать прекрасным концертом. Но «послужной список» ансамбля за 15 лет его существования в Рязани настолько красноречив, что можно с уверенностью сказать: руководители песенного коллектива отлично сочетают педагогическую теорию с творческой практикой.

На казахстанской земле

Да, родились «Русские узоры» в Казахстане. В самом конце 80-х годов организовали ансамбль выпускники музыкально-педагогического вуза Вячеслав и Надежда Кузнецовы. Оба были уроженцами тех мест, но страна была еще единой, русский язык знали все, и в ансамбле охотно участвовали дети различных национальностей: русские и украинцы, немцы, литовцы, белорусы, казахи. В новое время коллективу досталась ответственная миссия представлять русскую диаспору в независимом Казахстане. Справлялись достойно. Случалось получать награду из рук президента страны Нурсултана Назарбаева. Вместе с другими творческими коллективами «Русские узоры» участвовали в «Празднике единства народов России и Казахстана» во время приезда Президента России Бориса Ельцина. По инициативе Кузнецовых в одной из школ искусств Казахстана открылось отделение русского народного творчества. «Узоры» в Казахстане любили, был он «народным», «образцовым», были у него верные, многолетние поклонники, спонсоры, которые помогали в приобретении реквизита, давали деньги на поездки в дальние страны…

А дорожка в Россию все же наметилась.

Мещерский хоровод

На одном из международных конкурсов (раньше назвали бы всесоюзным) «Русские узоры» встретились с рязанскими исполнителями и сразу друг друга заметили. А как было не заметить: ведь известный ансамбль «Росинка» рязанского Дворца детского творчества был очень похож на «Узоры». Похож, но и не похож. Поэтому директор Дворца Лидия Варакина и супруги Кузнецовы внимательнейшим образом присматривались к выступлениям своих соперников. А потом так подружились, что на закрытии конкурса объединили оба коллектива в одном концертном номере, назвав его «Мещерский хоровод». Вот такое случилось взаимное признание в любви.

Может быть, именно эта встреча стала судьбоносной и повлияла на весь дальнейший ход жизни Кузнецовых, может, было что-то еще. Но пришел момент, когда они твердо решили переехать в Россию. И оказались в Рязани. А все нажитое ими, связанное с ансамблем, осталось в Казахстане, где и по сей день в концертах часто можно увидеть выступление этого песенного коллектива.

Из чего «узоры» вьются

«В Рязани мы начинали с нуля», – рассказывает Вячеслав Владимирович…

Полностью с этим согласиться нельзя. Конечно, детей пришлось набирать заново. Но Кузнецовы (Надежда Александровна – хормейстер ансамбля) твердо знали, чего они хотят, а за душой у них был огромный и успешный опыт. Откуда же у них успех, чем они берут?

Попробую, сколь это возможно, ответить на такой вопрос. Есть так называемое аутентичное пение, фольклорное, исконное. И есть огромный пласт народной песни, который освоен профессиональными певческими коллективами: хорами, ансамблями народной песни и танца. «Русские узоры» пытаются совместить и то, и другое, являясь детским концертным коллективом народной песни и танца стилизованного плана. Специалистами это оценено, и, например, исполнение рязанских народных песен «Лебедин мой, лебедин», «Как по горкам, по горам», которые прозвучали в Москве – в продюсерском центре имени Галины Улановой, получило Гран-при.

Ансамбль исполняет народные песни различных областей России, песни из репертуара лучших российских хоров, произведения советских, современных композиторов. Один их лучших солистов – Влад Иванков имеет множество наград и стипендию губернатора области.

Но дело не только в том, что дети в ансамбле хорошо поют.

– У нас каждый ребенок – универсал, – говорит Вячеслав Владимирович, – он и певец, и танцор – у нас замечательные хореографы, супруги Киселевы – Светлана и Геннадий, заслуженный артист России, бывшие солисты Рязанского народного хора. А еще дети играют на шумовых и музыкальных инструментах, мы учим их актерскому мастерству… Потому каждое выступление воспринимается как мини-спектакль… И в основе всего – русская народная песня во всем ее многообразии.

Ну да, вот потому раньше и говорили: «Сыграли песню»…

– Сколько же ребят в вашем ансамбле?

– 160, с пяти до восемнадцати лет. Все разделены на группы: младшие, средние, старшие. И все занимаются по разработанной нами семилетней программе «Развитие творческих способностей ребенка на основе русской народной песни».

Души услада

В конце нашего разговора в кабинет Кузнецова, стены которого богато завешаны дипломами, наверное, полутора десятка стран (а это не только свидетельство побед, но и прохождения школы: «Есть такие художественные коллективы, до которых нам расти и расти»), влетела группа ребятишек из младшеньких: шумных, раскованных и… трогательно беззубых – такой уж возраст! Занятие начинается с раздачи опять же дипломов: на днях вернулись с фестиваля «Казанские узоры». Шестилетний Паша Хохлов, взяв в руки диплом, замечает: «У меня дома их уже столько!»

Перед встречей с мальчиком я видела по ноутбуку, как он на концерте читает Есенина… Естественность – абсолютная! Сейчас на распевке озорно выводит: «Ма-а-руся, раз-два-три, калина…» – и, кажется, вот-вот пустится в пляс. У Паши был перерыв в занятиях, когда родителям стало по времени неудобно водить его во Дворец. Все могло бы так и кончиться. Но мальчик с этим мириться не стал.

Родители, дедушки-бабушки первые три года прилежно водят малышей во Дворец два раза в неделю. А чтобы убедить их в необходимости этого, Кузнецовы нашли верный ход: они устраивают концерт через полгода после приема в ансамбль, чтобы взрослые посмотрели, какими детки были и какими стали. После этого взрослые, как правило, несут свой крест прямо-таки с пиететом. Папы даже однажды участвовали в сценическом песенном представлении.

Такая родительная ответственность, даже истовость себя оправдывает. Иначе и быть не может. У многих ребят из ансамбля – прямая дорога в музыкальное училище, институт культуры, многие подобного рода вузы – то есть ориентация на определенную профессию уже есть. Да пусть любое полезное для жизни дело выбирают – любовь и уважение к родной народной песне всегда останутся при них.