В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых помогают детям с нарушениями зрения

Группа в социальной сети «ВКонтакте» «Мы – вместе» существует уже порядка трех лет. Главная ее цель – объединить родителей, у которых дети имеют нарушения зрения, и помочь им.

Одна из основных проблем – недостаток информации. Именно поэтому в 2014 году была создана данная группа в социальной сети. В ней родители могут найти полезную для себя информацию и контакты для связи непосредственно с педагогом, который работает в детском отделе Рязанской областной специальной библиотеки для слепых. Здесь занимаются с ребятами от самого младшего возраста и до окончания школы. По словам социального педагога Нины Володиной, многие ребята посещают занятия постоянно. Это дает определенные результаты.

«Однажды к нам привели девочку, у которой были серьезные отклонения в развитии, – рассказывает Нина Ильинична. – Ее не хотели брать в садик, говорили, что ребенок не обучаем. Я помогала ей и научила элементарным вещам. Через год она пошла в детский сад, а потом и в школу. Она учится, много читает, общается, любит стихи, участвует в различных конкурсах. Сейчас закончила девятый класс».

Специалисты, работающие в библиотеке для слепых, помогают преодолевать детям скованность и застенчивость. Случаи бывают разные. К примеру, в помощи могут нуждаться ребята дошкольного возраста, у которых есть проблемы со зрением, и зрячие дети, чьи родители имеют нарушения по части офтальмологии. По словам педагога, процесс реабилитации достаточно сложный. Все ребята разные, и к каждому необходимо найти свой подход.

Участвовать в программе реабилитации могут и дети, и родители. Ребят обучают чтению и письму по системе Брайля, помогают в адаптации. Родителям же здесь оказывают психологическую поддержку и консультируют их.

Программа обучения включает в себя индивидуальные, групповые занятия и праздники. Групповые занятия представляют собой музыкальные гостиные, или тематические вечера, посвященные памятным датам. Особенно радуют ребят проводимые здесь различные конкурсно-игровые программы. Интересно, что приблизительно два раза в год сотрудники детского отдела библиотеки для слепых организуют творческие вечера, после которых на общем чаепитии родители могут пообщаться друг с другом. Три раза в год проводятся театрализованные представления (как правило, на День знаний, День защиты детей, Новый год). На такие праздники находят спонсоров, и детям дарят сладкие подарки.

«Нам посоветовали обратиться в эту организацию в садике, в который мы пришли, когда ребенку было три года, – делится мама одной из воспитанниц этой организации Виктория Богданова. – Знакомство с Ниной Ильиничной меня воодушевило. Очень понравилось, как она общается с детьми. Нина Ильинична помогает в адаптации и социализации. Это не просто занятия. Своим примером она показывает, что все возможно, и, несмотря на проблемы со зрением, у ребенка есть будущее. Сейчас я понимаю, что моя дочка может учиться и развиваться. Ей семь лет, и уже видны перемены и улучшения. Она научилась читать и писать. И в этом заслуга педагога».

Благодаря существованию такой группы и непосредственно работе специалистов на базе библиотеки для слепых, появилась реальная возможность помогать ребятам с нарушениями зрения. Ведь, несмотря на появление Интернета, более подробные и точные сведения родители могут получить только при общении с грамотным педагогом.

Юлия Ганьшина