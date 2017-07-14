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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Учимся жить

00:01 / Без барьеров
Дело ради пользы, здоровья и удовольствия
Учимся жить

Руководитель Рязанской региональной общественной организации помощи детям-инвалидам «Свой путь» Лариса Николаенко создала проект, который стал для многих семей настоящим спасением.

Сама организация «Свой путь» появилась тогда, когда младшему сыну Ларисы Николаенко поставили диагноз – аутизм. Она начала самостоятельно обучать своего ребенка посредством лечебной педагогики. Этот метод построен на теории, что у каждого человека, независимо от индивидуально-типологических особенностей, есть способности к развитию. Основное направление здесь – художественное творчество. Со временем к проекту подключились еще одна рязанская семья и просто неравнодушные люди.

«Маленькая страна» – территория отдыха и развития с кратковременным пребыванием для детей и подростков с ментальными нарушениями и их семей – существует уже больше трех лет. Стартует проект каждый раз в середине июля и длится несколько дней. Основная задача, которую ставят себе руководитель и педагоги, помочь детям с особенностями развития научиться существовать без родителей, избежать стрессовых ситуаций в новых условиях, вдали от городской суеты.

Первые три дня на территории отдыха пребывают ребята, которые совсем не адаптированы к подобному. Они приезжают и живут под присмотром родителей. Такая группа состоит из трех человек, потому что им требуется больше внимания. Затем на десять дней приезжают подростки, которые уже участвовали в проекте ранее.

За время отдыха чередуется активная и пассивная деятельность. Одним из основных ее аспектов является хозяйственно-бытовой. Так называемая неискусственная жизнь, в которой ребята носят воду для готовки, помогают на кухне, приучаются к деревенской среде, например, кормят домашних животных и ухаживают за ними. Не менее важное и интересное задание – изучение и сбор трав, в частности, ферментация иван-чая.

А во второй половине дня специалисты и педагоги проводят художественный цикл. Больше всего ребятам нравится живопись мокрыми красками. Например, рисование цветущей календулы. Детям предоставляется возможность не только нарисовать, но и прочувствовать этот процесс: в первый день на листе бумаги изображаются условия, нужные для появления цветка. Во второй – маленький зеленый росток и листочки. И только после, в последний день, сами цветы.

Ребятам дают возможность попробовать лепку из глины. В «Маленькой стране» есть печь, в которой обжигаются керамические изделия, сделанные детьми. А затем они расходятся на ярмарках, дарятся друзьям и родным. Все это делается ради пользы, здоровья и удовольствия. А завершается день песнями у костра.

Родители, которые привели своих детей в «Свой путь», поначалу очень беспокоились. Так, Елена Иванова (фамилия и имя изменены) несколько лет назад пришла в центр вместе со своим сыном, который на тот момент окончил девять классов, чтобы продолжать развиваться. «Здесь интересно и познавательно, – говорит Елена. – В центре обучают рукоделию, проводятся музыкальные и театральные занятия. Сейчас каникулы, но сын говорит, что скучает по занятиям. Еще мы уже три года ездим в «Маленькую страну» и рады, что есть такой проект».

И родители, и педагоги ждут того дня, когда «Маленькая страна» вновь распахнет для них свои двери. На данный момент «Маленькая страна» переносится на другое место. Лариса Николаенко рассказала о том, что ждет детей и их родителей после реконструкции. Самое главное изменение: методы инклюзивной педагогики, признающие, что все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении.

Большую помощь в изменении проекта оказывает добровольческий отряд современного технического института «Пламенный» под руководством Александра Ширяева. «Без помощи волонтеров «Маленькая страна» не возродилась бы», – уверена Лариса Николаенко. Она благодарит неравнодушных людей, которые помогают осуществить такой нужный и важный проект.

Валентина Зуйкова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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