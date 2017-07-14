Широким фронтом

В разной стадии дорожного ремонта находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани

По состоянию на начало текущей недели в разной стадии дорожно-ремонтных работ находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани, сообщают в пресс-службе администрации Рязани со ссылкой на управление благоустройства города. Из них на пяти участках подрядчики выполняют устройство элементов дорожной инфраструктуры, на остальных ведутся строительно-монтажные работы.

На Первомайском проспекте продолжаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы на этом участке ведутся в ночное время. На Первомайском проспекте, улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, Северном и Южном переулках, проезде Яблочкова продолжаются основные ремонтные работы; на Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина – установка элементов дорожной инфраструктуры.

Кроме того, с 7 по 10 июля на трех участках автомобильных дорог – по улицам Есенина, Костычева и 2-му Школьному проезду выполнена заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии на общей площади 82 кв. метра.

Управление благоустройства сообщает дополнительно, что в целях недопущения образования транспортного коллапса при проведении ремонта автодорог на улицах города с высокой среднесуточной интенсивностью движения основные виды работ осуществляются в ночное время.