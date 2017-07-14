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Выпуск № 128 (5415)
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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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УАЗ отзывает автомобили

00:01 / Путевой лист
Автосервис в удобное для водителей время придется посетить владельцам 70 тысяч «патриотов», «пикапов» и «карго», выпущенных с января 2014 года

Объявленная на прошлой неделе сервисная кампания для 11 тысяч «Хантеров» оказалась легкой разминкой перед по-настоящему масштабным отзывом, сообщает автомобильный портал CarClub.ru. Теперь УАЗ приглашает к дилерам всех владельцев моделей «патриот», «пикап» и «карго», выпущенных с января 2014-го по май 2017 года. В сумме это около 70 тысяч автомобилей.

«Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер», – говорится в сообщении производителя.

Всем владельцам автомобилей указанных трех моделей, приобретенных в период с марта 2014 года по июль 2017 года, будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ (в Рязани – ул. Бирюзова, д. 1«В», автосалон «Канищево», ул. Чкалова, д. 27, автосалон «Вектра»). В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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