Владельца «пробьют» по базе

Полис ОСАГО больше не нужно предъявлять при постановке автомобиля на учет

С 10 июля 2017 года вступил в силу приказ МВД от 20 марта «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД по вопросам регистрации транспортных средств», согласно которому при регистрации в ГИБДД транспортных средств больше не нужно предъявлять полис ОСАГО.

«С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства из перечня документов, обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», – отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД будут получать сведения о полисе из электронной базы РСА «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия».