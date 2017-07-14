Дорожные правила – для всех одни

Как ездят по рязанским дорогам иностранные водители

За прошедшую пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области пресекли 33 административных правонарушения, допущенные иностранными гражданами.

Среди них: одно нарушение Правил дорожного движения, связанных с перевозкой пассажиров, один случай управления технически неисправным транспортным средством, 10 фактов управления транспортным средство без полиса ОСАГО, 2 водителя не имели при себе документов, 4 нарушения, связанные с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям, 3 нарушения со стороны мигрантов-пешеходов и один управлял транспортным средством без включенного ближнего света фар.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы. Рейды продолжаются.