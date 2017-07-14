Встреча на Красной площади

Дочь фотожурналиста Михаила Савина получила в подарок книгу «К штыку приравняли перо»

Произошло это на книжном фестивале «Красная площадь» в июне. Рязанская областная библиотека имени Горького представляла там книги, изданные в Рязанской области. Среди них и книга о журналистах-фронтовиках «К штыку приравняли перо», изданная в Рязани. В этой книге рассказывается и о фронтовом фотокорреспонденте, уроженце Сасова, Михаиле Савине.

Когда мы готовили книгу к изданию, решили на свой страх и риск воспользоваться фотографиями нашего земляка в качестве иллюстраций. Его фото, как, пожалуй, немногие другие, передают суровую правду войны, все боли и радости фронтовой жизни. А накануне книжной выставки в Москве Ирина Борисовна Астахова связалась с дочерью Михаила Ивановича – Еленой Михайловной Барковой.

Главный библиотекарь областной библиотеки имени Горького Наталья Жилякова не только передала книгу Елене Михайловне, но и поговорила с ней о ее отце, которого мы в Рязани любим и помним. Михаил Савин ушел из жизни в 2006 году и практически всю жизнь после войны работал фотокорреспондентом журнала «Огонек». По его снимкам можно изучать историю страны. Наталья Борисовна Жилякова попросила Елену Михайловну рассказать о том, каким был отец в жизни.

– Отец был счастливым, светлым человеком, умер в 91 год. Он прошел всю вой-ну, с первого до последнего дня, и даже не был ни разу ранен. На войне встретил свою любовь, будущую жену, которая тоже служила во фронтовой редакции. Когда кончилась война, Михаилу Ивановичу было всего 29 лет – вся жизнь впереди. И он всю жизнь работал в «Огоньке», исколесил всю страну и в Рязани снимал. Он был легкий, веселый, подвижный и в то же время наблюдательный, проникновенный фотохудожник. Даже на войне он умел поймать мгновение, которое лучшим образом отражало настроение, ситуацию. У него много в мирное время было сделано очень прекрасных лирических пейзажей, которые может «схватить» только внимательный, наблюдательный мастер.

– А что читал Михаил Иванович?

– Он был очень занятым человеком, редко мог себе позволить посидеть с книгой. Но стихов знал много и, случалось, читал наизусть. На фронте его звали пушкинистом. Он через все фронты провез томик Пушкина и, видно, доставал его время от времени, читал, если коллеги об этом знали. Вообще Михаил Иванович о войне не рассказывал. Эти воспоминания были трудны для него – слишком много друзей потерял в боях. Но радость победы перекрывала все трудные фронтовые воспоминания. И о войне он рассказывал какие-то бытовые вещи: как шутили, дурачились, собирались вместе после выполнения заданий.

Михаил Иванович и 90-е годы, когда распадалась страна, пережил стойко. Дочь рассказала о том, что он никогда не был членом партии. Это, конечно, помешало его карьере, но такова была его принципиальная позиция. В трудные 90-е годы Михаил Савин продолжал работать, так же как и все в этой семье. Сегодня у Михаила Ивановича Савина двое внуков и пятеро правнуков. И они помнят своего деда и прадеда.

Елена Михайловна очень благодарна рязанцам за память об отце и готова всячески ее поддерживать, сохранять связь с родиной Михаила Ивановича. В разговоре с Натальей Жиляковой она рассказала о том, что сохранилось немало прекрасных цветных фотографий Михаила Савина, и можно было бы организовать выставку в Рязани, например, к 80-летию Рязанской области. Эту выставку можно было бы экспонировать в областной библиотеке имени Горького, где для этого есть прекрасные условия.

Идея замечательная. Но чтобы ее осуществить, нужно отобрать фотографии, доставить их в Рязань, подготовить экспозицию, а для этого – оставаться на связи с Еленой Михайловной Барковой, готовой представить фотоработы отца, замечательного фотохудожника Михаила Ивановича Савина, прошедшего с фотоаппаратом через всю Великую Отечественную войну – от первого мгновенья до последнего.

Мы очень благодарны и Наталье Борисовне Жиляковой за то, что она вручила Елене Михайловне книгу и привезла к нам в Рязань такую прекрасную идею – о фотовыставке Михаила Савина в Рязани. Надеемся, она осуществится.

Там, на Красной площади, Наталья Борисовна и Елена Михайловна сфотографировались вместе на память. Теперь другие фотокамеры, и нет пленки, с которой привык работать Михаил Савин. Но только фотография позволяет остановить мгновенье. Пусть даже и цифровая.