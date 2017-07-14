Центральная пресса о Рязани и области

Газеты:

«Красная звезда» № 69 разместила статью К. Уколовой «Троеборцы снова на старте: в Рязани началась Спартакиада Вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта» – на соревнования по армейскому рукопашному бою, ориентированию, офицерскому троеборью и пятиборью в Рязань собрались представители всех военных округов и родов войск.

«Культура» № 21 напечатала интервью председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви, митрополита Рязанского и Михайловского Марка (Головкова) «Не сразу храмы строились».

«Независимая газета» в приложении «НГ EX LIBRIS» № 19 опубликовала заметку Н. Фонарева «Поэты, вы куда пропали? Под небом рязанским»: коллега Есенина, стихи Полонского, телепередача Евтушенко» – о XIV международном литературном конкурсе-фестивале, состоявшемся в РОУНБ имени Горького.

«Российская газета» в приложении «Агропромышленный комплекс» № 119 разместила очерк П. Лаврентьева «В Рязанской области продолжается мониторинг племенных хозяйств: чистая порода» – в мае 2017 года совместная рабочая группа специалистов Министерства сельского хозяйства РФ и представителей регионального информационно-селекционного центра посетила племенной завод ООО «Авангард» Рязанского района и племенной репродуктор ООО «Вакинское-Агро» Рыбновского района.

«Российская газета» в приложении «Экономика Центрального округа» № 121 напечатала заметку «Назначение» – о назначении С. Яковлева главным федеральным инспектором по Рязанской области.

Татьяна Елисеенко,

библиограф краеведческого информационного отдела