23:39 МСК
Пятница
14 / 07 / 2017
Выпуск № 128 (5415)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
68

Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

07-13-13 пятнадцатилетней Нелли. Сероглазая, русоволосая девушка оказалась в детском учреждении потому, что ее родители лишены родительских прав. Нелли была не единственным их ребенком. Она очень доброжелательный, уравновешенный, добрый человек. Нелли общительна, легко устанавливает контакты с окружающими, любит и умеет играть с детьми. А еще она всегда ответственно выполняет поручения взрослых и с удовольствием участвует во всех школьных делах, занимается художественной самодеятельностью. Анкета № 16000022.

07-13-16 Семнадцатилетняя Анастасия – старшая сестра Нелли. Это значит, что оказалась она в детском учреждении по той же причине – родители лишены родительских прав. Кареглазая, темноволосая Настя – очень самостоятельная, спокойная, доброжелательная девушка. Она очень общительна, легко вступает в контакт как со взрослыми, так и с детьми. Так же, как и сестра, Настя с энтузиазмом участвует в общественной жизни школы, Есть у нее и увлечение – она умеет и любит красиво причесывать подруг и младших детей. Анкета № 16000021.

07-13-14 Кристине в ноябре исполнится двенадцать лет. Сероглазая, русоволосая девочка была не единственным ребенком в семье, но ее родители лишены родительских прав. Кристина – самостоятельная, активная, общительная, доброжелательная девочка, умеет контактировать как со своими ровесниками, так и со взрослыми людьми. Она очень добросовестно выполняет все поручения взрослых, активно участвует в общественной жизни и очень любит читать. Анкета № 16000023.

07-13-15 Десятилетний Дмитрий – брат Кристины. Сероглазый, темноволосый мальчик отличается добрым и общительным характером, активно общается со взрослыми и с детьми. Он очень активный, исполнительный, при этом часто проявляет и собственную инициативу, с удовольствием участвует в общественных делах. Любимый урок Димы – физкультура, а самое любимое занятие – подвижные игры. А еще Дима очень любит мастерить, трудиться, помогать взрослым. Анкета № 16000024.

07-13-12 Пятилетняя Элеонора – младший ребенок в этой большой семье. Голубоглазая, русоволосая малышка – очень добрая, открытая, любознательная девочка. Она очень общительная, любит играть в группе сверстников, не расстается с игрушками, с большим удовольствием слушает волшебные сказки. Может быть, в жизни этих детей появятся люди, которые станут для них близкими и добрыми друзьями. Анкета № 16000025.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Центральная пресса о Рязани и области
Широким фронтом
В разной стадии дорожного ремонта находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
По выбору жителей
В регионе стремятся эффективно поддерживать местные инициативы
Юрий Евстифеев
Общество
О насущном – с народными избранниками
Глава региона Николай Любимов встретился с депутатами-единороссами Рязанской городской Думы
Людмила Иванова
Событие
Учиться, учиться, учиться
Рязанские управленцы прослушали необычную лекцию
Юрий Евстифеев
Событие
Территория общей заботы
В рабочем поселке Лесной Шиловского района стартовал социальный проект «Наш любимый детский парк»
Общество
Неделя глазами экспертов
РВ ТВ
Болоньский процесс
Мещерская узкоколейка связала Рязанcкую область с Индией
Димитрий Соколов
Читатель - газета
И старший друг, и наставник
Читатель - газета
Стартует Третий всероссийский конкурс дневников приемных семей «Наши истории»
Читатель - газета
Нужна помощь
Актуально
На кадры для «Цифровой экономики» выделят 5 млрд. рублей в год
Россияне смогут бесплатно переобучиться в интернете
Актуально
Газзаев: «Результат сборной России на Кубке конфедераций удручает»
Известный российский тренер – о выступлении национальной команды на домашнем международном турнире и грядущем старте нового сезона чемпионата страны
Культурная среда
Дом окнами в будущее
Погибающий архитектурный памятник получил вторую жизнь благодаря инвесторам
Людмила Иванова
Собеседник
Стихи Есенина – за Великой китайской стеной
Как относятся к поэтическому творчеству нашего земляка в Поднебесной?
Люди дела
Потенциал земли
Михаил Скрипников
Спорт
Промышленные предприятия помогут привлечь к спорту больше детей и подростков
В Спасске считают, что развитию спорта будет способствовать поддержка предпринимателей
Вячеслав Астафьев
Спорт
Школа резерва
Почему спорт стал популярен у сельских мальчишек и девчонок
Спорт
Тамбовские дуплеты
Рязанские волейболисты-«пляжники» оформили два дубля турниров ЦФО – золотой и бронзовый
Культура
Кружево северных историй
В Рязанском кремле открылась выставка холмогорской резьбы по кости
Татьяна Клемешева
Наши новости
Встреча на Красной площади
Дочь фотожурналиста Михаила Савина получила в подарок книгу «К штыку приравняли перо»
Ирина Сизова
Путевой лист
Широким фронтом
В разной стадии дорожного ремонта находятся 14 объектов улично-дорожной сети Рязани
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
УАЗ отзывает автомобили
Автосервис в удобное для водителей время придется посетить владельцам 70 тысяч «патриотов», «пикапов» и «карго», выпущенных с января 2014 года
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Владельца «пробьют» по базе
Полис ОСАГО больше не нужно предъявлять при постановке автомобиля на учет
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Дорожные правила – для всех одни
Как ездят по рязанским дорогам иностранные водители
Вячеслав Астафьев
Без барьеров
Мы вместе
В Рязанской областной специальной библиотеке для слепых помогают детям с нарушениями зрения
Без барьеров
Учимся жить
Дело ради пользы, здоровья и удовольствия
Общество
Сыграйте песню, ребята!
Можно сказать и так: «Сплетите нам русский узор»
Татьяна Банникова
Игры разума
На витке популярности
Спортивные таланты надо раскрывать в детском возрасте
Игры разума
Турнирная хроника
Игры разума
Что для прогресса нужно?
Встречи с природой
Тайные тропы
Для одних они – проза жизни, для других – поэзия бытия
Иван Назаров
Вернисаж
Любящий взгляд и точная рука
Творчество белорусского живописца Василия Пешкуна знают во многих странах
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы