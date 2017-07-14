Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

пятнадцатилетней Нелли. Сероглазая, русоволосая девушка оказалась в детском учреждении потому, что ее родители лишены родительских прав. Нелли была не единственным их ребенком. Она очень доброжелательный, уравновешенный, добрый человек. Нелли общительна, легко устанавливает контакты с окружающими, любит и умеет играть с детьми. А еще она всегда ответственно выполняет поручения взрослых и с удовольствием участвует во всех школьных делах, занимается художественной самодеятельностью. Анкета № 16000022.

Семнадцатилетняя Анастасия – старшая сестра Нелли. Это значит, что оказалась она в детском учреждении по той же причине – родители лишены родительских прав. Кареглазая, темноволосая Настя – очень самостоятельная, спокойная, доброжелательная девушка. Она очень общительна, легко вступает в контакт как со взрослыми, так и с детьми. Так же, как и сестра, Настя с энтузиазмом участвует в общественной жизни школы, Есть у нее и увлечение – она умеет и любит красиво причесывать подруг и младших детей. Анкета № 16000021.

Кристине в ноябре исполнится двенадцать лет. Сероглазая, русоволосая девочка была не единственным ребенком в семье, но ее родители лишены родительских прав. Кристина – самостоятельная, активная, общительная, доброжелательная девочка, умеет контактировать как со своими ровесниками, так и со взрослыми людьми. Она очень добросовестно выполняет все поручения взрослых, активно участвует в общественной жизни и очень любит читать. Анкета № 16000023.

Десятилетний Дмитрий – брат Кристины. Сероглазый, темноволосый мальчик отличается добрым и общительным характером, активно общается со взрослыми и с детьми. Он очень активный, исполнительный, при этом часто проявляет и собственную инициативу, с удовольствием участвует в общественных делах. Любимый урок Димы – физкультура, а самое любимое занятие – подвижные игры. А еще Дима очень любит мастерить, трудиться, помогать взрослым. Анкета № 16000024.

Пятилетняя Элеонора – младший ребенок в этой большой семье. Голубоглазая, русоволосая малышка – очень добрая, открытая, любознательная девочка. Она очень общительная, любит играть в группе сверстников, не расстается с игрушками, с большим удовольствием слушает волшебные сказки. Может быть, в жизни этих детей появятся люди, которые станут для них близкими и добрыми друзьями. Анкета № 16000025.