Посторонним вход запрещен

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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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00:01 / Общество
Карточным мошенникам ужесточат наказание

Аферистам, ворующим деньги с банковских карт россиян, может грозить серьезное наказание. Правительство РФ поддержало законопроект об усилении уголовной ответственности за мошенничество с банковскими картами. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которые усилят ответственность за хищение электронных денежных средств или чужого имущества с банковского счета.

Серьезная опасность для владельцев карт – это вирусы, которые распространяются через ссылки в соцсетях, письма, sms-сообщения. Открыв подозрительную ссылку или скачав ненадежную игру, пользователь может загрузить вирусную программу, которая обеспечит мошенникам доступ к онлайн-банку или мобильному банку. «Задача владельцев карт со своей стороны – знать об уловках преступников и не поддаваться на них. В целях безопасности загружайте только лицензированные продукты и приложения с официальных сайтов, не открывайте письма и ссылки, поступившие с подозрительных адресов. Обязательно следует установить антивирус на свой компьютер и мобильный телефон и периодически его обновлять», – рекомендует и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев.

В последнее время кибермошенники стали воровать данные банковских карт с помощью сайтов, которые обещают легкий заработок в Интернете или заманивают граждан «беспроигрышными лотереями». Мошенники, которые используют подобные схемы, любыми способами подводят жертву к тому, что человек якобы должен оплатить некий налог или комиссию. При этом, кроме «оплаты», аферисты крадут конфиденциальные данные чужой карты. Как отмечают в компании «Яндекс», на уловки мошенников попадаются около 12 тыс. пользователей в сутки – часть из них гарантированно соглашается ввести данные карт в зараженных формах для оплаты налогов или комиссий.

И, конечно, не следует передавать свою банковскую карту посторонним. К сожалению, сотрудник кафе или магазина может под предлогом проведения оплаты в другом помещении скопировать данные вашей карты и расплатиться ею, к примеру, в интернет-магазине.

Вот реальный случай, произошедший совсем недавно. В одну из рязанских кредитных организаций обратился клиент с жалобой на неправомерное, по его мнению, списание денежных средств с банковской карты. Было установлено, что операции с его картой совершены за пределами Российской Федерации, в то время как сам клиент находился в России, и карта, по его словам, всегда была при нем. Также выяснилось, что списание средств производилось в иностранной валюте путем проведения нескольких транзакций – за короткий промежуток времени с карты пропало более 100 тысяч рублей. По факту списания денежных средств через кредитную организацию подготовлены запросы в платежную систему на опротестование транзакций. Однако запросы не были удовлетворены: оказалось, что все операции с картой прошли с корректным вводом PIN-кода. А это говорит о том, что пострадавший не соблюдал правила безопасного использования, в результате чего PIN-код стал известен мошенникам.

Как отметили в Отделении по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, во избежание подобных ситуаций стоит придерживаться следующих простых рекомендаций. Никогда и никому не следует сообщать данные своей карты (ее номер, PIN-код, срок действия, код CVC/CVC2, кодовое слово и т.д.) – даже близким родственникам. И уж тем более не стоит эти данные разглашать с использованием электронных средств связи: они могут легко оказаться в руках мошенников.


Дмитрий Львов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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