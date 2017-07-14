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Выпуск № 128 (5415)
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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Кружево северных историй

00:01 / Культура
В Рязанском кремле открылась выставка холмогорской резьбы по кости
Автор фото: Татьяна Клемешева | Кружево северных историй
Фото автора.

«Для наших земляков северные промыслы – экзотика, и мы решили показать эту красоту», – говорит заведующий выставочным отделом Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Владимир Жолобов. Жителям Архангельска наш регион сделал такой же подарок. Уже несколько дней в Государственном музейном объединении «Художественная культура Русского Севера» работает выставка скопинской керамики, не менее удивительной для этих земель, чем костяные шедевры для средней полосы.

Главный хранитель архангельского музея Людмила Кислуха рассказала гостям выставки, что творения северных мастеров уже демонстрировались во многих городах России, в Европе, США и даже в Японии. Но в Рязань экспозицию привезли впервые, и каждая вещица за стеклом потрясает красотой, ювелирной тонкостью проработки и разнообразием сюжетов. Пейзажи, морские виды и сцены охоты соседствуют с изображениями современности.

История русской резьбы по кости мамонта и бивню моржа насчитывает более 400 лет. В XVII веке холмогорские косторезы даже выполняли дворцовые заказы при Оружейной палате в Москве. На выставке в Рязанском кремле представлены изделия современных мастеров, многие из которых работают династиями. Резчики делают шкатулки, вазы, шахматы, украшения и гребни, предметы церковного искусства и другие вещи. Полюбоваться на уникальные экспонаты можно будет в течение ближайших двух месяцев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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