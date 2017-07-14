Школа резерва

Почему спорт стал популярен у сельских мальчишек и девчонок

На открытой баскетбольной площадке ДЮСШ «Метеор» играли местные спортсмены и москвичи, на майках которых была изображена изготовившаяся к прыжку пантера.

– Это эмблема нашего клуба, – пояснил тренер московских баскетболистов Евгений Рокотянский. – С «метеоровцами» играем не первый раз, постоянно приезжаем к ним на спортивные сборы, тренируемся. Здесь превосходная игровая база, сильные баскетболисты. Так мы готовимся к Кубку Европы.

Физкультурно-спортивный комплекс «Метеор» был построен в Михайлове семь лет назад. На его базе действует детско-юношеская спортивная школа с отделениями плавания, бокса, баскетбола, греко-римской борьбы, футбола и легкой атлетики. В 2014 году открылся адаптивный центр спортивной подготовки для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

– У нас обучаются 500 детей в возрасте от 6 до 18 лет, – говорит заместитель директора по учебной работе Светлана Жарикова. – Они участвуют в различных соревнованиях, становятся мастерами спорта и «кэмээсниками», отличившимся на Международных соревнованиях выплачиваются стипендии губернатора Рязанской области.

В ДЮСШ «Метеор» работает пятнадцать тренеров-преподавателей, среди них – отличники физической культуры и спорта, мастера спорта СССР и мастера спорта России. Говорит тренер по борьбе греко-римского стиля Геннадий Чернов: «Нам помогают спортсмены-инструкторы, это лучшие наши воспитанники, они обучают ребят, проводят разминочные упражнения, отрабатывая с ними приемы и броски». Один из них – его сын Николай Чернов с детских лет увлечен борьбой греко-римского стиля. Он – мастер спорта России, его друг – Сергей Щербаков по итогам Всероссийских соревнований вошел в состав сборной команды Российской Федерации.

В «Метеоре» занимаются ребята из соседних районов. Воспитанник Геннадия Чернова – четырнадцатилетний Федор Тугушев проживает в Захаровском районе, тренируется третий год, он – чемпион Рязанской области по греко-римской борьбе.

Высокие результаты у спортсменов-инвалидов, занимающихся на отделение для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ребята увлечены такими видами спорта, как плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг и бочча. Для них в соответствии с программой «Доступная среда» приобретен автобус для перевозки спортсменов-колясочников, разработан социальный проект «Спорт равных возможностей». Ежегодно проводятся фестивали, чемпионаты и первенства Рязанской области по бочче. И вот первые успехи – «метеоровская» спортсменка Екатерина Седова блестяще выступила на соревнованиях в Португалии, в Южной Корее и Канаде, она – мастера спорта по бочче. Это звание также было присвоено Евгению Нестеркину и Алексею Лисовому.

Неплохо выступили на чемпионатах России «метеоровские» теннисисты и легкие атлеты. Инвалид-колясочник Алексей Павлов – серебряный призер по настольному теннису, а легкоатлетка Татьяна Дунаева заняла третье место в метании копья.

Гордость школы – участник XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи Александр Проньков, занявший первое место по лыжным гонкам на дистанции 10 километров свободным стилем. В марте 2014 года ему было присвоено спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» и вручен орден «Дружбы».

– Мы стремимся стать флагманом паралимпийского движения рязанского региона, – признался директор ДЮСШ «Метеор» Дмитрий Медведев. – Это, безусловно, ставит перед нами определенные задачи и повышает ответственность. Наша цель – подготовка спортивного резерва.

Александр Федосеев