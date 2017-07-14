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Главная страница / Рязанские новости / 14 июля 2017 года
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Тамбовские дуплеты

00:01 / Спорт
Рязанские волейболисты-«пляжники» оформили два дубля турниров ЦФО – золотой и бронзовый
Тамбовские дуплеты

В Тамбовской области, на базе отдыха «Галдым», прошли сразу два соревнования ЦФО по пляжному волейболу: четвертый – заключительный – этап чемпионата и первенство среди студентов. Рязанские дуэты поднялись на все подиумы всех турниров.

В финишном этапе чемпионата ЦФО приняла участие 21 пара из Тамбова, Тулы, Орла, Рязани, городов Подмосковья, Воронежской и Смоленской областей. Рязанские дуэты Юлия Головина / Ирина Кузовникова и Александр Абрамов / Дмитрий Исаев приехали на заключительный старт в качестве лидеров с задачей-минимум не пропустить вперед основных конкурентов в общем зачете (итоги чемпионата подводились по сумме трех лучших этапов из четырех прошедших). С этой задачей оба наших тандема справились. На заключительном этапе турнира мужчины завоевали «серебро», женщины – «бронзу». В общем зачете чемпионата ЦФО-2017 обе рязанские пары поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала почета.

– На финишном этапе турнира хотелось бы большего, но сам факт попадания в четверку сильнейших на этапе, гарантировавший итоговое первое место, не позволил до конца мобилизоваться нашим парам на победы в «Галдыме». К «золоту» на тамбовском этапе ближе всего были ребята, победившие в первой партии финала Александра Тарантасова и Никиту Кузьмина из Подмосковья – 23:21, но проигравшие две последующие. Легкой прогулки и не должно было получиться, – рассказывает тренер сборной области Сергей Кузнецов.

У нашего «золотого» квартета счет кубков за победы в финалах чемпионатов ЦФО вырос. У Ирины теперь две победы, у Юли – три, у Саши – четыре, а у Димы – пять побед.

– Наши ребята победили за счет стабильного выступления на всех этапах чемпионата (в активе женского дуэта первое, второе и третье место на этапах, мужского – первое и три вторых), грамотного расклада сил на протяжении всего турнира, – раскрывает секрет успеха рязанцев Сергей Кузнецов.

В первенстве ЦФО среди студентов Рязанскую область представляли три пары РязГМУ.

В женской части турнира за награды соревнований округа и путевки на финальный турнир первенства страны среди студентов приняло участие 10 пар из Воронежа, Тамбова, Рязани, Ярославля. Оба тандема РязГМУ – София Милкина / Анастасия Заливнова и две Марии – Игошина и Кафтаева – вышли в квартет сильнейших, но полуфинальные встречи проиграли парам из Воронежа и Ярославля.

– На предварительной стадии турнира София Милкина и Анастасия Заливнова проиграли будущим победительницам – Виктории Пожидаевой и Валерии Колесниковой (Воронеж, ВГУ) со счетом 1:2. В полуфинале вели – 14:11, могли выиграть, молодцы – бились, как могли, но проиграли. Мы не специализируемся на пляжном волейболе. Для нас соревнования на песке – один из этапов подготовки к классическому волейболу. Поэтому серьезных результатов в Тамбовской области никто не ждал. Для нас третье и четвертое места в 2017 году шаг вперед по сравнению с прошлым годом и большой успех, – рассказывает тренер женской команды РязГМУ Александр Логунов.

В рязанском дерби за третье место победили София Милкина и Анастасия Заливнова, завоевавшие вместе с бронзовыми наградами первенства ЦФО-2017 и путевки на первенство России среди студентов, которое пройдет в Москве 15-16 июля.

В финале соревнований воронежские студентки выиграли у ярославских, завоевав золотые награды первенства.

В мужской части турнира дуэт РязГМУ Жора Симонян / Илья Мамонов стал бронзовым призером.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 128 (5415) от 14 июля 2017 года
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